HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı: Soğuk ve kar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına ve ardından etkisini artıracak soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı: Soğuk ve kar kapıda

Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede rüzgâr bu geceden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esecek; fırtınanın Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

HAVA SICAKLIKLARI 4 İLA 10 DERECE ARASI DÜŞECEK

Öte yandan 26 Aralık Cuma gününden itibaren bölge genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi öngörülüyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların bölge genelinde 4 ila 10 derece azalacağı bildirildi. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı: Soğuk ve kar kapıda 1

ULAŞIM KONUSUNDA UYARI! "TEDBİRLİ OLUN"

Bu süreçte özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artırarak ürün kayıplarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı: Soğuk ve kar kapıda 2

SICAKLIK EKSİLERE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgeye bağlı il merkezlerinde en düşük hava sıcaklıklarının eksi değerlere kadar düşebileceğini belirterek, yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların yakından takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

(İHA)

24 Aralık 2025
24 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanma aşamasındaki çifti öldürmüştü! Yeni gelişmeBoşanma aşamasındaki çifti öldürmüştü! Yeni gelişme
Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı Karadeniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.