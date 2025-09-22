HABER

Batı Karadeniz'in Efes'i büyülüyor! Faruk Özlü: "Daha büyük bulgular için araştırma alanımızı genişletiyoruz"

Antik kentte son 6 yıldır hızlanan çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildi. Daha büyük bulgular için araştırma alanının genişletileceğini duyuran Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, “Düzce’mizin binlerce yıllık tarih sahnesi Konuralp Antik Kenti kazı çalışmalarımızda tiyatro alanını birkaç gün içinde tamamlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Düzce'de Konuralp bölgesinde bulunan ve "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin barındırdığı arkeolojik hazine gün yüzüne çıkarılıyor.

Daha önce sadece yaz aylarında yürütüldüğü için yavaş ilerleyen kazı çalışmalarını bizzat yürüttüğü girişimlerle 12 aya yayan ve kazılarda belediye personelinin aktif şekilde görev almasını sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, antik kentteki gidişatı yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Özlü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tiyatro alanında son dokunuşların yapıldığını duyurdu.

BAŞKAN ÖZLÜ: ÇOK İSTERİZ, ÇOK ÇALIŞIRIZ VE BAŞARIRIZ

Başkan Özlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Düzce’mizin binlerce yıllık tarih sahnesi Konuralp Antik Kenti kazı çalışmalarımızda tiyatro alanını birkaç gün içinde tamamlıyoruz.

Burada bir tarih, bir hazine, bir medeniyet yatıyor, bu kültür eşiğinde, daha büyük bulgular için araştırma alanımızı genişletiyoruz.

Çünkü biz; çok isteriz, çok çalışırız ve başarırız.”

KAZI ÇALIŞMALARI 2025’İN BAHARINDA TAMAMLANMIŞTI

Bilindiği gibi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve Düzce Belediyesi’nin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nca tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentteki 10 bin kişilik tiyatroda, yaklaşık 6 yıldır devam eden kazı çalışmaları 2025’in baharında tamamlanmıştı.

Kazı çalışmalarında Medusa heykel başı, Büyük İskender'e ait heykel başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik, antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M.Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büstü ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su depolama havuzu, kültür varlıkları envanterine kazandırıldı.

Faruk Özlü Düzce
