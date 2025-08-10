HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batı Trakya'da orman yangını nedeniyle yerleşim alanı tahliye edildi

Batı Trakya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kenti yakınlarında, bu sabah ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle, şehre yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kalkanca yerleşim alanı tahliye edildi.

Batı Trakya'da orman yangını nedeniyle yerleşim alanı tahliye edildi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının, tarım arazileri ve otluk alanlardan geçerek yerleşim yerine yaklaşması üzerine, bölge sakinlerine 112 Acil Yardım hattı üzerinden tahliye çağrısı yapıldı.

İtfaiye ekipleri, kara ve hava araçlarının desteğiyle alevlerin Kalkanca’ya ulaşmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Söndürme çalışmalarına 82 itfaiyeci, 22 araç, 3 kara ekibi, 3 helikopter, 2 uçak ve Kızılhaç gönüllüleri katıldı.

Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan yangın tehlike haritasına göre, bugün Attika, Viotia ve Eğriboz bölgeleri için en yüksek yangın riski seviyesi olan kategori 5 ilan edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulunduSultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulundu
Anadolu Otoyolu'nda yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldiAnadolu Otoyolu'nda yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Anahtar Kelimeler:
yangın Trakya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.