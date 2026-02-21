Komşular arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 4 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

KOMŞULAR BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI

Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır