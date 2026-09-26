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Batman Çayı'na düşen kız çocuğunu arama kurtarma çalışması başlatıldı

Batman Çayı'na düşerek akıntıya kapılan kız çocuğunun bulunması arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Batman Çayı'na düşen kız çocuğunu arama kurtarma çalışması başlatıldı

Edinilen bilgilere göre olay, Batman merkeze yakın bölgede bulunan Batman Çayı yatağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle su kenarında bulunan iki kız çocuğundan biri dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan çocuk, kısa süre içerisinde gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de karşı bölgede hazır bekletildi.

Batman Çayı na düşen kız çocuğunu arama kurtarma çalışması başlatıldı 1

KIZ ÇOCUĞU BATMAN ÇAYI'NA DÜŞTÜ

Batman Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri, suya düşen çocuğun bulunması amacıyla Batman Çayı'nda su altında ve yüzeyde arama çalışması başlattı. Gündüz saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, havanın kararmasına rağmen gece boyunca aralıksız sürdürüldü.

Ekipler, çocuğun akıntıyla sürüklenerek bir noktaya takılmış olabileceği ihtimaline karşı Batman Çayı'nın belirli noktalarına arama ağı gerdi. Dalgıç ekipleri su altında arama yaparken, diğer ekipler de kıyı ve su yüzeyinde tarama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Botan Çayı Batman
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