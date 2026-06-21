Batman Çayı’nda akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında Balpınar beldesi Çevre Yolu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Arzık (22) serinlemek için Batman Çayı'na girdi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ BATMAN ÇAYI'NDA KAYBOLDU

Suda bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan genç, kısa sürede gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Zamana karşı büyük bir mücadele veren ekipler, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda genci sudan çıkarmayı başardı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Arzık, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arzık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır