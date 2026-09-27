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Batman çayında kaybolan Tuba Dursun'un cansız bedeni bulundu

14 yaşındaki Tuba Dursun, Batman Çayı'na düştü. Dursun'un cansız bedeni bulundu.

Batman çayında kaybolan Tuba Dursun'un cansız bedeni bulundu

Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki Tuba Dursun'un cansız bedeni bulundu.

Olay, dün Batman merkeze yakın bir alanda gerçekleşti.

İki kız çocuğu su kenarında oynuyordu. Tuba Dursun dengesini kaybetti. Çaya düştü ve akıntıya kapıldı.

Kısa sürede gözden kayboldu. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma, çay kenarında güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, gün boyunca suyun altında ve yüzeyde arama yaptı.

Bugün yapılan aramalar sonucunda, Tuba Dursun'un cansız bedeni bulundu.

Suya düştüğü yerin birkaç metre ilerisinde tespit edildi.

Cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman çayında kaybolan Tuba Dursun un cansız bedeni bulundu 1

Batman çayında kaybolan Tuba Dursun un cansız bedeni bulundu 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman Çay
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