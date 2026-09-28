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Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu’nda bir anda bastırdı.

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu’nda bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

Günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak, Taksim ve çevresinde akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken, bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı.

ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

Öte yandan, Mecidiyeköy’de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı.

Bugün etkisini gösteren yağmurun, İstanbul’da 6 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 1

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 2

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 3

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 4

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 5

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 6

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 7

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 8

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 9

Taksim’de beklenen sağanak bir anda bastırdı: Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 10
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü
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