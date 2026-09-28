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Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu uyarı, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Eylül Pazartesi günü için 19 ile sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Yurdun geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu uyarı, sıcaklıklar düşüyor
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yanı sıra bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu uyarı, sıcaklıklar düşüyor 1

Sarı kodlu alarm verilen iller şöyle sıralandı; Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

SICAKLIKLAR BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞECEK

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu uyarı, sıcaklıklar düşüyor 2

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak:

İstanbul: 23 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli
Ankara: 24 derece, aralıklı sağanak; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli
İzmir: 24 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Bursa: 16 derece
Antalya: 28 derece, sağanak; öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli
Adana: 31 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun: 23 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon: 22 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Erzurum: 26 derece, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak
Diyarbakır: 25 derece, parçalı bulutlu

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu uyarı, sıcaklıklar düşüyor 3

KUVVETLİ RÜZGAR DA BEKLENİYOR

Yağışın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu uyarı, sıcaklıklar düşüyor 4

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgarın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak
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