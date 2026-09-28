HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

700 bin doları ve yüz binlerce lirayı çaldı, kasayı tencere ve tavayla doldurdu!

İstanbul Fatih’te bir sarrafiyede 8 yıldır çalışan Emre C., patronunun olmadığı gün kasadaki 699 bin 366 dolar ile yüz binlerce lirayı çaldı. Soygunun fark edilmemesi için kasaya tencere, tava ve su şişeleri koydu.

700 bin doları ve yüz binlerce lirayı çaldı, kasayı tencere ve tavayla doldurdu!

Kapalıçarşı yakınlarında bir döviz ve sarrafiye şirketinde yaşanan soygun detaylarıyla duyanları şoke etti. Şüpheli, soygunun fark edilmemesi için çelik kasaya mutfak malzemeleri yerleştirerek izini kaybettirmeye çalıştı.

İstanbul Fatih’teki bir sarrafiyede yaşanan soygun, film senaryolarını aratmadı. İş yerinde 8 yıldır çalışan Emre C., patronunun bulunmadığı günü fırsat bilerek çelik kasadaki 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euroyu çaldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Şüpheli, fark edilmemek için kasaya para yerine tencere, tava ve su şişeleri koydu. Kaçışın ardından soygunun izleri, "Mobile Legends" oyunu üzerinden yürütülen para trafiğine kadar uzandı.

700 bin doları ve yüz binlerce lirayı çaldı, kasayı tencere ve tavayla doldurdu! 1

ÇALIŞANLARI GÖNDERİP KASAYA YÖNELDİ

Olay, Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki Linavista Sarrafiye isimli iş yerinde meydana geldi. Şirket sahibi Tarık E.'nin dükkanda olmadığı günü fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre C., kendisine emanet edilen çelik kasanın anahtarını kullanarak harekete geçti.

Mesai bitimine yakın diğer çalışanları iş yerinden gönderen Emre C., vezne ve kasada bulunan 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euroyu siyah bir sırt çantasına doldurdu.

PARALARIN YERİNE TENCERE VE TAVA KOYDU

Soygunun hemen fark edilmesini önlemek isteyen şüpheli, dikkat çekici bir yöntem uyguladı. Mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir siyah çantaya dolduran Emre C., bu çantayı çelik kasanın içine yerleştirdi.

Kasayı yeniden kilitleyen şüpheli, ardından iş yerinden ayrılarak evine gitti.

700 bin doları ve yüz binlerce lirayı çaldı, kasayı tencere ve tavayla doldurdu! 2

EŞİNE "ÇİN'E GÖNDERİLDİM" DEDİ

Emre C., evine ulaştığında eşine şirket tarafından acilen Çin'e gönderildiğini söyleyerek valizini hazırlamasını istedi. Şüpheli, aynı gece saat 00.42'de İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e uçtu.

Yapılan incelemede, Emre C.'nin kaçmadan önce çaldığı dolarların bir bölümüyle farklı kuyumculardan altın aldığı da güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Pazartesi günü iş yerine gelen şirket sahibi Tarık E., çalışanların Emre C.'ye ulaşamadığını öğrenince durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla kasayı açan Tarık E., paraların yerine mutfak malzemeleri konulduğunu görünce polise başvurdu. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle soygunun faili belirlendi.

ŞİFRELİ PARA TRAFİĞİ OYUN ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, soygunun ardından kurulan para trafiğini de ortaya çıkardı. Yurt dışına kaçan Emre C.'nin çaldığı paraların bir bölümünü akrabası Furkan A.'ya verdiği belirlendi. Parayı taşımaktan çekinen Furkan A. ise parayı arkadaşı Berkay T.'ye devretti. Şüphelilerin yakalanmamak için sahte Instagram hesaplarının yanı sıra popüler çevrim içi savaş oyunu "Mobile Legends" üzerinden mesajlaştıkları ve para transferlerini bu yöntemle koordine ettikleri tespit edildi. Sakarya'da düzenlenen operasyonda Berkay T. yakalanırken, aracında soyguna ait "130 bin dolar nakit para" ele geçirildi.

"GİZLİ ORTAKTI, HAKKIMI ALDIM" SAVUNMASI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Emre C. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, şirketin gizli ortağı olduğunu ve aralarındaki alacak davası nedeniyle hakkı olan parayı aldığını öne sürdü. Ancak eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ile sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği iletişim, bu savunmayı desteklemedi.

7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Emre C., Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C. hakkında "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerin ayrıca kamu görevinden yoksun bırakılmaları talebiyle haklarında kamu davası açıldı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul ve Ankara'da sağanak: Yollar çöktü, toprak kaydı, evleri su bastıİstanbul ve Ankara'da sağanak: Yollar çöktü, toprak kaydı, evleri su bastı
Başakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralıBaşakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Hırsız soygun Kapalıçarşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.