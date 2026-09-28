İstanbul ve Ankara'da sağanak: Yollar çöktü, toprak kaydı, evleri su bastı

İstanbul ve Ankara gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. İstanbul'da su baskını, yol çökmesi ve toprak kayması yaşanırken, Ankara'da taşan rögar nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

İSTANBUL'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI; ARAÇLAR ÇÖKEN YOLDA KALDI

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini sürdüren sağanağın ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Fatih'te ise daha önce çalışma yapılan yol, yağış sonrası çöktü. Çukura giren araçlar, çevredekilerin müdahalesi ile çıkarıldı.

İstanbul'da sağanak gece de sürdü. Sağanak nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Fatih Mutaflar Caddesi üzerinde ise daha önce belediye ekiplerince çalışma yapılan alanda yol çöktü. Yağışın ardından oluşan çukura düşen araçlar, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Caddenin bir kısmı çukurlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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ANKARA'DA SAĞANAK SONRASI RÖGAR TAŞTI; ALT KATTAKİ EVLERİ SU BASTI

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle rögar taştı, bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.



Başkentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Keçiören ilçesinde 22 Eylül Salı günü, sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle rögarın taşması sonucu bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Su basan yerlerde ASKİ ekipleri çalışma yaparken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.



EYÜPSULTAN'DA YAĞMUR SONRASI TOPRAK KAYDI: 25 KİŞİ TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Eyüpsultan'da yağmur sonrası yumuşayan toprak kaydı. Sokağın altında bulunan bir apartman tedbiren yetkililer tarafından tahliye edildi.

Olay, 01.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrasında yumuşayan toprak kaydı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toprak kayması yaşanan yeri kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kayan toprağın altında bulunan bir apartmanda yaşayan 25 kişi ise tedbiren tahliye edildi.



Yaşanan olayla ilgili çalışmaların sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır