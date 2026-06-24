Batman’da adacıkta mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgilere göre, çay kenarında vakit geçiren 5 kişi, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle adacıkta mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

5 VATANDAŞI GÜVENLİ ŞEKİLDE KIYIYA TAHLİYE ETTİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 5 vatandaşı güvenli şekilde kıyıya tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır