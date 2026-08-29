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Batman’da annesini öldüren şahıs, polise teslim oldu

Batman’da annesini öldüren şahıs, emniyet binasına gidip cinayet işlediğini söyleyerek teslim oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.C.’nin psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edildi. S.C.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman’da annesini öldüren şahıs, polise teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi’nde H.C. (30), annesi S.C'yi (55), henüz belirlenemeyen nedenle öldürdü. H.C., daha sonra il emniyet müdürlüğü binasına gidip annesini öldürdüğünü söyledi.

Batman’da annesini öldüren şahıs, polise teslim oldu 1

ANNESİNİ ÖLDÜREN CANİ GÖZALTINA ALINDI

Şahsın beyanı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev ve çevresinde yapılan incelemede S.C.’nin cansız bedeni, ikametin avlusunda bulunan çöp konteynerinin yanında tespit edildi.

Batman’da annesini öldüren şahıs, polise teslim oldu 2

PSİKOLOJİK SORUNLARININ BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.C.’nin psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edildi. S.C.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Batman anne
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