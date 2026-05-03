Batman'da araç takla attı: 3 yaralı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Hasankeyf’e bağlı Karaköy yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası kayganlaşan yolda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü Y.P., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak ters döndü.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasankeyf itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ve 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

