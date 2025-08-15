HABER

Batman'da dondurma çalan 3 kişi yakalandı! Dolap 100 bin lira, çalınan dondurma 100 lira

Batman'ın Sason ilçesinde bir marketin dondurma dolabını kırarak hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. 3 dondurma hırsızı 100 liralık dondurma için 100 bin liralık zarar verdi.

Batman'da dondurma çalan 3 kişi yakalandı! Dolap 100 bin lira, çalınan dondurma 100 lira

Olay, ilçedeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç şahıs zorlayarak açtıkları dondurma dolabından dondurma alarak olay yerinden kaçtı.

100 LİRALIK DONDURMA İÇİN 100 BİN LİRALIK ZARAR VERDİLER

Dolabın 100 bin TL, çalınan dondurmaların ise 100 TL değerinde olduğu belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen Sason İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kamera ve saha çalışmaları sonucunda kimliklerini tespit ettikleri üç şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

