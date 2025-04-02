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  4. Batman'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Batman'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

02.04.2025 17:28
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Batman'ın Kozluk ilçesinde bariyerlere çarpıp, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Batman'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Kozluk ilçesi Ağaçlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fevzi T. (29) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobildeki aynı aileden Ali T. (61), Ayfer T. (31), Cevahir T. (53) ve Sevda T. (32) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fevzi T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman kaza
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