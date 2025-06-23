Batman'da feci kaza! Bilirkişi heyetinin olduğu araç şarampole yuvarlandı; 5 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda bulunan kilisenin restorasyonu için bölgede keşif yapan ekibin aracı kaza yaptı.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Şarampole yuvarlanan araçta, bilirkişiler olduğu bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason ilçesinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiği bildirildi.

İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

MÜZE MÜDÜRÜ ALPER DE ARAÇTAYDI

Kültür ve Turizm Bakanı Gökhan Yazgı, kazada Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper'in de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yazgı, olaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper ve çalışma arkadaşlarımızın, Sason Mereto Dağı’nda görevleri başında geçirdikleri elim trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Kültürel mirasımızı korumak ve ülkemizin tarihî zenginliklerine ışık tutmak adına büyük bir özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızın kaybı, Bakanlığımızı ve kültür camiamızı derinden sarsmıştır. Hayatını kaybeden tüm çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper ve çalışma arkadaşlarımızın, Sason Mereto Dağı’nda görevleri başında geçirdikleri elim trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.



Kültürel mirasımızı korumak ve ülkemizin tarihî zenginliklerine… — Gökhan YAZGI (@yazgi_gokhan) June 23, 2025

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır