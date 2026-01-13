HABER

Batman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü sayısı 4'e çıktı!

Batman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4’e çıktı. Kazada yaralanan 3 kişiden Umut Tekin de tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Güney Çevreyolu Balpınar beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı.

BATMAN'DA FECİ KAZA

Savrulan otomobiller, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Batman da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü sayısı 4 e çıktı! 1

Yapılan kontrolde araçlarda bulunan Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Batman da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü sayısı 4 e çıktı! 2

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Yaralılardan Umut Tekin de tedaviye alındığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut Tekin’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Batman da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü sayısı 4 e çıktı! 3
(Baran Demirhan)

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra’nın cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Binatlı köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Batman da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü sayısı 4 e çıktı! 4
[Serhat Ataca (solda) ve Ahmet Kayra (sağda)]

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA

