HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Batman’da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarından aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre, 27 Mart günü Batman merkezde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. M.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.