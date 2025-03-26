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Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

26.03.2025 00:16
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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi, Veysel Karani Caddesinde meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavgada 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde önlem aldıktan sonra inceleme yaptı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga silah
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