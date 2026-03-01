HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da İsrail ve ABD protesto edildi

Batman’da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik saldırıları protesto edildi.

Batman’da İsrail ve ABD protesto edildi

Gülistan Caddesi’nde bir araya gelen grup, ‘Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika’ sloganları atarak İran’a yönelik saldırılara tepki gösterdi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, edilen duanın ardından sona erdi. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Muhammed Habip Durmaz, “ABD, işgalci İsrail, Batılı destekçileri ve bazı Müslüman ülkelerin de desteği ile İran’a yönelik ortak saldırı düzenlediler.

Batman’da İsrail ve ABD protesto edildi 1

ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Bu saldırıya çocukları katletmekle başladılar. Yıllardır Irak, Suriye, Libya, Lübnan ve Filistin’de milyonlarca Müslümanın kanını döken küresel zorbalar, bitmek bilmeyen vahşetlerine bir yenisini daha eklerken, hiçbir hukuki ve somut delile dayanma gereği bile hissetmeden uluslararası tüm kurum ve kuruluşları ayaklar altına alarak pervasızca hareket ettiler” dedi.

Durmaz, Orta Doğu’nun İsrail için güvenli ve konforlu bir alana dönüştürülmek istendiğini ifade ederek, “Bu saldırılar İran’la son mu bulacak? Hayır. Şüphesiz ki bu durum Türkiye’ye yönelecek tehdidin bir habercisidir. Siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda güçlü bir birliktelik ortaya konulmalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısıİçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.