Batman'da kaçak silah operasyonu! Gözaltılar var

Batman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; Sason ilçesi sınırları içerisinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ve 4 şarjörü, 215 uzun namlul tüfek mühimmatı, 2 tabanca ve 3 şarjörü, 40 çeşitli ebatta tabanca fişeği, 3 tüfek ve 30 tüfek fişeği, 8 tüfek fişek şoku ve 1 havalı tüfek ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin M.Ş.Y. ve İ.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayser Çalık Ortaokulu için yeni kararAyser Çalık Ortaokulu için yeni karar
MSB paylaştı! “Sondaj gemilerimize tam koruma"MSB paylaştı! “Sondaj gemilerimize tam koruma"

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

