Karabük’te 241 uyuşturucu hap ele geçti

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda, 7 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda; 232 adet sentetik ecza, 9 adet ecstasy, 8 adet amfetamin emdirilmiş peçete ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum