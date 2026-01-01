HABER

Batman'da köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine bağlı Bayırlı köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu hamile bir kadının sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen yaklaşık 15 kilometrelik yolu aşarak köye ulaştı.

Ekipler tarafından güvenli şekilde köyden alınan hamile kadın, ambulansa ulaştırılarak Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki kontrollerin ardından hamile kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sağlandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Batman
