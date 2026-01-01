Batman'da köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine bağlı Bayırlı köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu hamile bir kadının sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen yaklaşık 15 kilometrelik yolu aşarak köye ulaştı.

Ekipler tarafından güvenli şekilde köyden alınan hamile kadın, ambulansa ulaştırılarak Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki kontrollerin ardından hamile kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sağlandı.