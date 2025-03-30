Batman'da motosiklet devrildi! Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Öğütlü köyünde meydana geldi. İshan Nilüfer ile İncirli köyüne bayramlaşmak için giden S.D. (35) yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde İshan Nilüfer’in hayatını kaybettiği belirlendi. S.D. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İshan Nilüfer'in cenazesi ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır