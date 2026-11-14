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Zonguldak’ta riskli istinat duvarı tamamen çöktü

Zonguldak’ta bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bina çökmesinin yaşandığı bölgede, daha önce bir bölümü yıkılan istinat duvarı tamamen çöktü.

Zonguldak’ta riskli istinat duvarı tamamen çöktü

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak’ta meydana geldi. Geçtiğimiz ay 3 katlı bir binanın çökmesinin ardından bölgede devam eden zemin hareketliliği, istinat duvarında hasara yol açtı. Çatlakları genişleyen duvarın bir bölümü 11 Kasım’da yıkılırken, ayakta kalan kısmı da çöktü.

Bölgede bulunan 2 katlı başka bir binanın da yıkılma tehlikesi taşıması üzerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri güvenlik tedbirlerini sürdürüyor. Bariyerlerle kapatılan sokakta araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

Zonguldak’ta riskli istinat duvarı tamamen çöktü 1

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sütliyen Sokak’ta 21 Ekim’de meydana gelen olayda 3 katlı bina çökmüş, enkaz altında kalan Türkan Akçaharman Özhan (74) hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılmıştı. Diğer kardeş Kemal Akçaharman’ın (72) ise olay sırasında evde olmadığı belirlenmişti.

Çökme sonrasında çevredeki 7 bina tedbir amacıyla tahliye edilmiş, 30 kişi misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanmıştı.

Zonguldak Valiliği, 7 Kasım’da yaptığı açıklamada tehlike oluşturan istinat duvarının belediye tarafından gerekli önlemler alınarak kontrollü şekilde yıkılacağını duyurmuştu. Ancak duvarın önce bir bölümü, ardından kalan kısmı kendiliğinden çöktü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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