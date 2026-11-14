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3 gençten haber alınamıyordu! Cansız bedenleri bulundu

Ordu’nun Gölköy ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 3 kişiden acı haber geldi. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürerken, yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 gençten haber alınamıyordu! Cansız bedenleri bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 3 kişi, 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.

3 gençten haber alınamıyordu! Cansız bedenleri bulundu 1

3 KİŞİDEN HABER ALINAMIYORDU

Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten dün haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler, gece saatlerinde arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sürerken, sabah saatlerinde bir kaza ihbarı üzerine, Gölköy ilçesi Gölköy-Mesudiye kara yolunun Andız mevkisine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler Berat Kavak’ın kullandığı otomobilin, yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığını tespit etti.

3 gençten haber alınamıyordu! Cansız bedenleri bulundu 2

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yapılan kontrollerde Berat Kavak ile beraberindeki Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'in hayatını kaybettiği saptandı.
3 gençten haber alınamıyordu! Cansız bedenleri bulundu 3

3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 gençten haber alınamıyordu! Cansız bedenleri bulundu 4

Muhammet Yiğit'in Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, 10 günlük izin kapsamında 2 gün önce cezaevinden ayrıldığı belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Ordu Otomobil ölü bulundu
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