Ereğli’de önlemsiz yük taşımaya tepki

İlçe yollarında tonlarca ağırlıktaki beton blokları taşıyan tırların önünde ve arkasında eskort araçlarının bulunmadığı, diğer sürücüleri uyarmak amacıyla kullanılması gereken "Uzun Araç" uyarı levhalarının da yer almadığı görüldü.

Söz konusu taşımacılık sırasında diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli işaretleme ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine dikkat çekilirken, önlemsiz şekilde gerçekleştirildiği öne sürülen taşımacılık trafikte endişeye neden oldu.

Özellikle ani fren, manevra veya olası bir trafik kazasında ciddi sonuçlar doğurabilecek bu görüntüler üzerine vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, Karadeniz Ereğli’de bu tür taşımacılık yapan araçların denetlenmesini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumlara karşı gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır