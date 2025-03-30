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Batman’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

30.03.2025 16:00
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Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya gidenlerin motosikleti devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Batman’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, ilçenin Öğütlü köyü mevkisinde İncirli köyüne bayramlaşmaya gitmekte olan 35 yaşındaki Sadık Donat’ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Sadık Donat yaralanırken, arkasında bulunan 46 yaşındaki İshan Nülifer olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İshan Nülifer’in cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman kaza
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