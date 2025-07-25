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Batman'da ortalık savaş alanına döndü! Terasta mangal ateşi yaktılar, tüp patladı

Batman'da bir binanın terasında mangal için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle yayılınca tüp patlamasına neden oldu. Patlama anı kameraya yansıdı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Batman'da ortalık savaş alanına döndü! Terasta mangal ateşi yaktılar, tüp patladı

Batman'da bir binanın terasında mangal için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle yayılınca tüp patlamasına neden oldu. Patlama anı kameraya yansıdı.
Sağlık Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın teras katında mangal için ateş yakıldı.

Batman da ortalık savaş alanına döndü! Terasta mangal ateşi yaktılar, tüp patladı 1

TERASTAKİ MANGAL ATEŞİ TÜP PATLAMASINA NEDEN OLDU

Rüzgarın etkisiyle kontrolsüz hale gelen alevler, terasta bulunan bir tüpün patlamasına neden oldu. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Batman da ortalık savaş alanına döndü! Terasta mangal ateşi yaktılar, tüp patladı 2

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(İHA)

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
patlama Batman mangal tüp
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