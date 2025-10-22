HABER

Batman'da sağanak heyelana neden oldu

Batman'da etkili olan kuvvetli yağış, 40'ı aşkın köy ve mezra yollarında heyelana yol açtı.

Batman'da sağanak heyelana neden oldu

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Batman'ın Sason ilçesinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış, 40'ı aşkın köy ve mezra yollarında heyelana yol açtı.

Batman da sağanak heyelana neden oldu 1

YOL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Heyelanın etkisiyle yamaçlardan kopan kayalar yollara sürüklendi, dereler taştı. Yollar trafiğe kapanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının yanı sıra yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Batman da sağanak heyelana neden oldu 2

(İHA)

Kaynak: İHA

sel Batman heyelan
