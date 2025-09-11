Batman'da saklandığı evden kaçtı, arazide yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu firari zanlının Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya köyünde saklandığı belirlendi. Jandarma ekipleri sabaha karşı saat 05.00 sıralarında firari A.D.'yi yakalamak için köye operasyon düzenledi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sırasında firari saklandığı evden araziye doğru kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ekili arazide bulunarak gözaltına alınan A.D. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
