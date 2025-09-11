HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Batman'da saklandığı evden kaçtı, arazide yakalandı

Batman'da 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı arazide kıskıvrak yakalandı.

Batman'da saklandığı evden kaçtı, arazide yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu firari zanlının Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya köyünde saklandığı belirlendi. Jandarma ekipleri sabaha karşı saat 05.00 sıralarında firari A.D.'yi yakalamak için köye operasyon düzenledi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sırasında firari saklandığı evden araziye doğru kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ekili arazide bulunarak gözaltına alınan A.D. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Robotu nüfusa kaydettirdiler: "Festman artık Canikli"Robotu nüfusa kaydettirdiler: "Festman artık Canikli"
Kehanetin böylesi: Adını 14 yıl önceden bildi!Kehanetin böylesi: Adını 14 yıl önceden bildi!

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi

Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

İzmir'deki karakol saldırısında 2 polisi şehit eden saldırgan ile ilgili yeni detay: Babasıyla atış talimi yapmış

İzmir'deki karakol saldırısında 2 polisi şehit eden saldırgan ile ilgili yeni detay: Babasıyla atış talimi yapmış

Kediye tekme atan şahıs cezasız kalmadı!

Kediye tekme atan şahıs cezasız kalmadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.