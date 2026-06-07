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Batman'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Batman'da Ilısu Baraj Gölü'nde boğulma olayı meydana geldi. Genç bir adam serinlemek için suya girdi.

Batman'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana geldi.

Serinlemek amacıyla suya giren Serhat Sonğur, bir süre sonra çırpınmaya başladı, kısa süre sonra da gözden kayboldu.

Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Serhat Sonğur için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sonğur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Serhat Sonğur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sonğur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman boğulma genç
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