Batman’da trafik kazası! 4 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kaza, Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır