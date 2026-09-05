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Batman’da trafik kazası! 4 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu mevkisinde meydana geldi.

Batman’da trafik kazası! 4 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kaza, Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da trafik kazası! 4 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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