Batman'da trafik kazası! 5 yaralı

Kaza, 18.00 sıralarında Gercüş-Batman kara yolunun Yassıca köyü mevkisinde meydana geldi. Gercüş yönünden Batman istikametine ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır