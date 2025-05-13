Batman'da uyuşturucu dolu valiz "Hektor"a takıldı! Cezaevine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde batı illerinden gelen bir otobüsten inen şüpheli üzerinde arama yapıldı. Üzerinden uyuşturucu esrar maddesi çıkan şahsın valizinde de narkotik köpek Hektor ile arama yapıldı. Hektor'un tepki vermesi üzerine valizi açan ekipler valizin astarının içine zulalanmış 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde esrar ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)