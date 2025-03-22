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  4. Batman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

22.03.2025 12:43
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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında 58 parça halinde 63 gram sentetik kannabinoid, 5 adet lyrica hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi" denildi.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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