Batman’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Batman’da düzenlenen operasyonda 9 kilo 400 gram skunk ele geçirilirken, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il girişinde şüpheli görülen 2 araç durduruldu. Yapılan aramalarda, toplam 9 kilo 400 gram skunk maddesi, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 27 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en ince otomobili! Görenler gözlerine inanamıyorDünyanın en ince otomobili! Görenler gözlerine inanamıyor
Defne’de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıDefne’de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

