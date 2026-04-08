Batman’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il girişinde şüpheli görülen 2 araç durduruldu. Yapılan aramalarda, toplam 9 kilo 400 gram skunk maddesi, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 27 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır