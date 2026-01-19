Batman’da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Ş.T. isimli şahsın ikametinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahlar bulunduğu yönünde istihbarı bilgiye ulaşan ekipler, 16 Ocak 2026 tarihinde adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız AK-47 kalaşinkof piyade tüfeği, 1 adet KNS dragunov keskin nişancı silahı, 7 adet şarjör, 80 adet 7.62x39 milimetre fişek ile 17 adet 7.62x54 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır