HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Batman’da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sason ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman’da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Ş.T. isimli şahsın ikametinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahlar bulunduğu yönünde istihbarı bilgiye ulaşan ekipler, 16 Ocak 2026 tarihinde adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız AK-47 kalaşinkof piyade tüfeği, 1 adet KNS dragunov keskin nişancı silahı, 7 adet şarjör, 80 adet 7.62x39 milimetre fişek ile 17 adet 7.62x54 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Batman’da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi 1

Batman’da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da çıkan yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldiOrdu’da çıkan yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Dünyanın konuştuğu Louvre soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'İnşaat işçisi' detayıDünyanın konuştuğu Louvre soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'İnşaat işçisi' detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-2 geçerek zirvede farkı 1'e indirdi!

Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-2 geçerek zirvede farkı 1'e indirdi!

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.