Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
24.05.2025 10:51
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Edinilen bilgelere göre, dün Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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