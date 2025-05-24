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Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Edinilen bilgelere göre, dün Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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