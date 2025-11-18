HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Batman’da zincirleme trafik kazası

Batman’da iki büyükbaş hayvanın neden olduğu 4 araçlı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Batman’da zincirleme trafik kazası

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Çarıklı köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.T yönetimindeki araç ile L.B.’nin kullandığı araç, karayolu üzerinde aniden yola çıkan iki büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlar olay yerinde telef oldu. Hayvanlara çarptıktan sonra kontrolden çıkan araçlar önlerinde seyreden 2 araca daha çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlardaki Ö.T., H.T., M.T., H.Y. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Batman’da zincirleme trafik kazası 1

Batman’da zincirleme trafik kazası 2

Batman’da zincirleme trafik kazası 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulunduElazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu
Ses getiren 'İmralı' çıkışına hükümetten ilk açıklamaSes getiren 'İmralı' çıkışına hükümetten ilk açıklama

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.