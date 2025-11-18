Batman’da zincirleme trafik kazası

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Çarıklı köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.T yönetimindeki araç ile L.B.’nin kullandığı araç, karayolu üzerinde aniden yola çıkan iki büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlar olay yerinde telef oldu. Hayvanlara çarptıktan sonra kontrolden çıkan araçlar önlerinde seyreden 2 araca daha çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlardaki Ö.T., H.T., M.T., H.Y. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır