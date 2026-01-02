HABER

Yer: Sinop! Buzlanan yolda otomobil dereye uçtu

Sinop'ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında merkeze bağlı Ordu Mahallesi, TOKİ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yolun buzlanması ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dereye düşen otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak dere yatağından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Sinop
