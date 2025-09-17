HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Batman'daki kanlı pusuda bir aile yok olmuştu! Ortaya çıkan detay kahretti... Çocukların peşine düşüp katletmişler

Batman'da pusuya düşürülen Şanlı ailesi katledilmişti. Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda; Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe Şanlı (43), çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (6) hayatını kaybederken, kan donduran bir detay ortaya çıktı. Saldırıda Elanur ve kardeşi Akıncan'ın araçtan inmeyi başardığı, saldırganların ise çocukların peşine düşerek onları katlettiği tespit edildi. İşte kanlı olaya dair tüm detaylar...

Batman'daki kanlı pusuda bir aile yok olmuştu! Ortaya çıkan detay kahretti... Çocukların peşine düşüp katletmişler
Melih Kadir Yılmaz

Korkunç katliam, 14 Ağustos gece saatlerinde Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şanlı'nun kullandığı araç pusuya düşürüldü.

Batman daki kanlı pusuda bir aile yok olmuştu! Ortaya çıkan detay kahretti... Çocukların peşine düşüp katletmişler 1

KANLI PUSUDA ARACI UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADILAR

Araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Batman daki kanlı pusuda bir aile yok olmuştu! Ortaya çıkan detay kahretti... Çocukların peşine düşüp katletmişler 2

ANNE, BABA VE KÜÇÜK ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜLDÜ

Kanlı pusuda Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe Şanlı (43), çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (6) katledildi. Bir aileyi yok eden saldırının ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

Batman daki kanlı pusuda bir aile yok olmuştu! Ortaya çıkan detay kahretti... Çocukların peşine düşüp katletmişler 3

BAŞKA BİR AİLE İLE HUSUMETLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ! 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Sözcü'nün haberine göre yapılan incelemelerde öldürülen Şanlı ailesi ile başka bir aile arasında arazi anlaşmazlığı yaşandığı, aralarında 'kız kaçırma' nedeniyle de geçmişte husumet meydana geldiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak şimdiye kadar 24 kişi gözaltına alındı.

KATLİAMDA KORKUNÇ DETAY! ARAÇTAN ÇIKAN ÇOCUKLARIN PEŞİNDEN GİDİP KATLETMİŞLER

Öte yandan derinleştirilen soruşturmada korkunç bir gerçek de ortaya çıktı. Saldırıda Elanur ve kardeşi Akıncan'ın arabadan inmeyi başardığı, saldırganların küçük çocukların peşinden giderek onları katlettiği tespit edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan2dan Netanyahu'ya sert cevap: "Kuyruk acısı hiç geçmeyecek"Erdoğan2dan Netanyahu'ya sert cevap: "Kuyruk acısı hiç geçmeyecek"
Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandıBingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Batman katliam pusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.