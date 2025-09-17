Batman'daki kanlı pusuda bir aile yok olmuştu! Ortaya çıkan detay kahretti... Çocukların peşine düşüp katletmişler

Korkunç katliam, 14 Ağustos gece saatlerinde Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şanlı'nun kullandığı araç pusuya düşürüldü.

KANLI PUSUDA ARACI UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADILAR

Araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ANNE, BABA VE KÜÇÜK ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜLDÜ

Kanlı pusuda Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe Şanlı (43), çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (6) katledildi. Bir aileyi yok eden saldırının ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

BAŞKA BİR AİLE İLE HUSUMETLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ! 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Sözcü'nün haberine göre yapılan incelemelerde öldürülen Şanlı ailesi ile başka bir aile arasında arazi anlaşmazlığı yaşandığı, aralarında 'kız kaçırma' nedeniyle de geçmişte husumet meydana geldiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak şimdiye kadar 24 kişi gözaltına alındı.

KATLİAMDA KORKUNÇ DETAY! ARAÇTAN ÇIKAN ÇOCUKLARIN PEŞİNDEN GİDİP KATLETMİŞLER

Öte yandan derinleştirilen soruşturmada korkunç bir gerçek de ortaya çıktı. Saldırıda Elanur ve kardeşi Akıncan'ın arabadan inmeyi başardığı, saldırganların küçük çocukların peşinden giderek onları katlettiği tespit edildi.