Batman’daki kuyumcu soygununda 5 tutuklama

Olay, 6 Şubat sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir kuyumcada meydana geldi. İş yerine plakasız motosikletle gelen kar maskeli şüpheliler silahlı soygun gerçekleştirildi. Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 iş yeri ve 15 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından elde edilen görüntülerden şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde soygunu bizzat gerçekleştiren şahısların U.T. ve M.A. olduğu, kaçmalarına ve saklanmalarına yardım eden 12 kişi ile birlikte olaya karıştığı tespit edilen 12 şüphelinin tamamının yakalandığı öğrenildi. Yakalanan 12 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çalınan 41 bilezik, 4 kolye ve 1 altın zincir parçası ele geçirilirken, soygunda kullanılan 2 tabanca ile 39 adet 7.65 milimetre fişek de muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır