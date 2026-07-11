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Batman otogarında ‘şüpheli valiz" paniği

Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde fark edilen sahipsiz şüpheli valiz, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi.

Batman otogarında ‘şüpheli valiz" paniği

Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde fark edilen sahipsiz şüpheli valiz, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, terminal çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Yapılan incelemede valizin içinin boş olduğu belirlenirken, olayın ardından terminalde alınan güvenlik önlemleri kaldırıldı.

Batman otogarında ‘şüpheli valiz" paniği 1

Batman otogarında ‘şüpheli valiz" paniği 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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