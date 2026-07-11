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Marmara'daki deprem hareketliliğine dikkat çekti! Bir hafta süre verdi: "Dikkatle izlenmeli"

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, son günlerde Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlere dikkat çekti. Bektaş bu depremlerin 1 haftalık süreçte 4.0 ve üzeri deprem üretip üretmeyeceğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti. Daha önce de açıklama yapan Bektaş, olası Marmara depreminin 7'den küçük olacağını aktarmıştı.

Marmara'daki deprem hareketliliğine dikkat çekti! Bir hafta süre verdi: "Dikkatle izlenmeli"
Recep Demircan

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Son günlerde Marmara Denizi'nde meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Bektaş, "Bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde büyüklüğü 4.0 ve üzeri bir deprem üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacaktır." dedi.

Marmara daki deprem hareketliliğine dikkat çekti! Bir hafta süre verdi: "Dikkatle izlenmeli" 1


Bektaş paylaşımlarında şunları ifade etti:

"Orta Marmara Çukuru'nda dün AFAD verilerine göre 6–9 km derinlikte büyüklüğü 3.5 deprem kümesi gelişti. Bu tür kümelenmeler, fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterir.

Tek başına büyük depremin habercisi değildir; ancak Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmelidir. Bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde büyüklüğü 4.0 ve üzeri bir deprem üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacaktır."

Marmara daki deprem hareketliliğine dikkat çekti! Bir hafta süre verdi: "Dikkatle izlenmeli" 2

"DEPREM 7'DEN KÜÇÜK OLACAK"

Daha önce de olası Marmara depremiyle ilgili açıklama yapan Bektaş, tüm bu bilimsel çalışmaların ışığında beklenen İstanbul depreminin 7'den büyük değil, aksine 7'den küçük olacağının altını çizmişti.

Marmara daki deprem hareketliliğine dikkat çekti! Bir hafta süre verdi: "Dikkatle izlenmeli" 3

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi
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