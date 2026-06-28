Olası Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken açıklama! "İstanbul'un kaderi 7,4 değil"

Marmara'da olması beklenen ve başta İstanbul olmak üzere birçok ili etkilemesi beklenen depremle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıllardır kamuoyunda tartışılan ve büyük bir yıkıma neden olacağı belirtilen 7,4 büyüklüğündeki deprem senaryolarına karşı çıkan Jeoloji Profesörü Osman Bektaş Bektaş, "İstanbul'un kaderi 7,4 değil" ifadelerini kullandı. Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının yapısının, tek seferde yıkıcı bir enerji boşalmasına işaret etmediğini bilimsel verilerle anlattı.

"TEHLİKENİN BOYUNU DEĞİŞTİRDİ"

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın açıklamalarının temelini, 2019 ile 2023 yılları arasında Alman ve Japon bilim insanları tarafından bölgede yürütülen araştırmalar oluşturdu. Bektaş, bu çalışmalarda odaklanılan ve fayın sürünerek deprem enerjisini harcaması anlamına gelen "creep" durumunun beklenen tehlikenin boyutunu değiştirdiğini, elde edilen bulgulara göre, Kumburgaz segmentinin uzun süredir iddia edildiği gibi tamamen kilitli bir yapıda bulunmadığını belirtti. Bektaş, fayın tamamen kilitli olmamasının devasa bir deprem üretme kapasitesinin ortadan kalktığını gösterdiğini ifade etti.

"7'DEN BÜYÜK DEĞİL, AKSİNE 7'DEN KÜÇÜK"

Bektaş, Tekirdağ'dan Kumburgaz'a doğru ilerledikçe fayın tam sürünme derinliği ile deprem üreten zonların aşırı derecede sığlaşmasını bu durumu kanıtlayan en somut veri olarak açıkladı. Bektaş, “Uluslararası bu çalışmalar Marmara'nın boydan boya tek bir mega-kırılma üretemeyeceğini, riskin daha küçük segmentlerin bağımsız ve daha düşük ölçekli sarsıntılarıyla sınırlı kalacağını bilimsel olarak ortaya koyuyor.” açıklamasında bulunarak tüm bu bilimsel çalışmaların ışığında beklenen İstanbul depreminin 7'den büyük değil, aksine 7'den küçük olacağının altını çizdi.