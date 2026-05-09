Batman Sason'da çilek hasadı başladı

Batman'ın Sason ilçesinde çilek hasadı başladı.

İlçeye bağlı Demetevler ve Şirinevler mahalleleri ile Çilekli, Yeniköy, Aşağı Karameşe, Umurlu ve Kavaklı köylerinde yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı olan çileğin hasadı yapılıyor.

Demetevler Mahallesi'nde çilek üretimi yapan Hasan Erdem, bu yıl yağışlardan dolayı hasat sezonunun yaklaşık 10 gün geç başladığını söyledi.

Sason çileğinin doğal yöntemlerle yetiştirildiğini belirten Erdem, çileğin organik yapısı ve aroması nedeniyle Türkiye genelinde yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Vatandaşların aileleriyle bahçelerde çilekleri dalından toplayabildiğini ifade eden Erdem, yoğun yağışa rağmen ürün kalitesinin yüksek olduğunu aktardı.

Çilek üreticilerinden Cengiz Taşdemir ise bu yıl 27 dönümlük alanda çilek yetiştirdiklerini ve hasada başladıklarını ifade etti.

Organik yöntemlerle yetiştirilen Sason çileğinin artık bölge dışında da tanınan bir marka haline geldiğine işaret eden Taşdemir, ürünlerin pazarlarda ve tezgahlarda yerini almaya başladığını kaydetti.

Bu yıl verimden umutlu olduklarını belirten Taşdemir, aroması ve kalitesiyle Sason çileğine talebin her geçen yıl arttığını bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

