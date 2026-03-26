Batman ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Mart 2026 günü saat 03.00 ile 20.00 arasında etkili olması beklenen sağanak yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı bildirildi.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Uyarıya göre, Şırnak genelinde, Siirt’in kuzey ilçeleri olan Baykan, Şirvan ve Pervari ile Batman’ın kuzey kesimlerinde yer alan Sason ve Kozluk ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca yüksek kesimlerde buzlanma, don ve tipi ile birlikte çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, gelişmelerin yakından takip edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA