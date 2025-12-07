Batman’da 18 yaşındaki genç bıçaklandı

Olay 19 Mayıs Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganların bıçak kullanması sonucu Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır